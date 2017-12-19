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Atatürk Havalimanı'nda 3 uçağa kuş çarptı, pist kısa süreliğine kapatıldı

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) - ATATÜRK Havalimanı'nda üç uçağa kuş çarptı

19 Aralık 2017 15:09

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) - ATATÜRK Havalimanı\'nda üç uçağa kuş çarptı.

Atatürk Havalimanı\'nda bugün bir uçağa kalkış esnasında, bir uçağa iniş sırasında, bir uçağa da pist başında kuş çarptı. İstanbul-İzmir seferini yapmak için pist başında bulunan TK 2312 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağa kalkış öncesi kuş çarptı. Yaşanan olay üzerine pilot, uçuşu iptal ettirirken, uçak park pozisyonuna döndü ve yolcular başka bir uçağa alındı. Ayrıca İstanbul-Zagreb seferini yapan bir uçağa kalkış sırasında, başka bir uçağa da iniş sırasında kuş çarptığı öğrenildi. Kuş çarpma olayları üzerine pistin kısa süreliğine kapatılarak kontrol edildiği belirtildi.

 

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