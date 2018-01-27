ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 200 PORSUK KÜRKÜ ELE GEÇİRİLDİ 

Haber-Kamera:İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yurda kaçak yolla sokulmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 200 porsuk kürkü ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, dün pasaport işleminin ardından eşiyle beraber Odessa\'dan gelen Azerbaycan uyruklu Ş.A ve eşini, şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Valizleriyle birlikte Dış Hatlar Terminali\'nden çıkış yapan Ş.A ve eşi durduruldu. Valizlerde yapılan aramada vakumlu paketlere konulmuş 200 adet porsuk kürkü ele geçirildi. Piyasa değeri 45 bin lira olan kürklere el konulurken, Ş.A hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kürklerden görüntü

-Kürklerin vakumlu poşetlerden çıkarılış görüntüsü

-Vakumlu poşetlerden görüntü

-Gümrük muhafaza memurlarının kürklerle görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

