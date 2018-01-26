T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 20 DAKİKALIK HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı’nda beklerken bir anda yere yığılan ve kalbi durduğu anlaşılan Hintli yolcuya, 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı

26 Ocak 2018 22:19

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı’nda beklerken bir anda yere yığılan ve kalbi durduğu anlaşılan Hintli yolcuya, 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı’nda bekleyen 84 yaşindaki Hint uyruklu Patel Soma Bhızaverbhi adlı yolcu, dışarıda beklerken bir anda yere yığıldı. Hintli yolcuyu yerde baygın halde gören diğer yolcular ise, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Hintli yolcuya kalp masajı yapmaya başladı. Sağlık ekipleri, yaklaşık 20 dakika kalbi duran Hintli yolcuyu hayata döndürmek için büyük çaba harcadı. Kalbi yeniden atmaya başlayan Hintli yolcu, ambulansla yemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
----------------------
-Hintli yolcuya kalp masajı yapılma görüntüsü
-Doktorlardan görüntü
-Olay yeri polisinden görüntü
-Olay yerinden yolcuların seyretme görüntü
-Doktorların müdahale görüntüsü
-Ambulanstan görüntü
-Hintli yolcunun sedye alınarak ambulansa konulma görüntüsü
-Ambulansın gidiş görüntüsü
-genel ve detay görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraYILDIZHüseyin ASLIYÜCEDHA Atatürk HavalimanındaHintliHayataAtatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş KatındaHintPatel Soma BhızaverbhiOlaySağlıkKalbiBakırköy Dr Sadi Konuk EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24