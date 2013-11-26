Atatürk Havalimanı'nda iki ölüm

Türk Hava Yolları’nın Mogadişu-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, yabancı bir havayolu firmasıyla seyahet eden Rameshbhai Bhagubhai Patel isimli yolcu da tüm müdahaleye kurtarılamadı.

Delta Havayolları'nın Atlanta-Dubai seferini yapan DL8 sefer sayılı Delta Havayolları'nın Dubai'ye giden Boeing 777-232 tipi uçağı Türkiye Hava Sahası üzerindeyken uçakta bulunan 62 yaşındaki Hindistan uyruklu ABD vatandaşı Rameshbhai Bhagubhai Patel erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahele uçakta yapıldı. Yapılan kontrollerde yolcunun kalp rahatsızlığı geçirdiğinin anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Atatürk Havalimanı Uçuş Kontrol Kulesi ile bağlantı kurarak acil iniş izni istedi. Atatürk Havalimanı'na saat 16.40'da iniş yapan uçağın park ettiği körüğe sağlık ekibi istendi. Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahale uçakta yapıldıktan sonra hastalanan yolcu hastaneye sevk edildi. Yolcu kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenilirken Delta Havayolları'nın uçağı saat 18.20’de Dubai seferini yapmak üzere yeniden havalandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Patel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm havada yakaladı

Aynı saatlerde meydana gelen ikinci olay ise şöyle gelişti: Türk Hava Yolları'nın Mogadişu-Cibuti-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağında seyahat eden Mahmut Abdülkerim adlı Somalili yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. THY’nin Mogadişu-İstanbul seferini yapan yolcu TC-JRN kuyruk tescilli yolcu uçağı saat 17.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş önceliği alarak acil iniş yaparken, uçakta hayatını kaybeden yolcunun cenazesi Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.