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ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPAN ASKERİ UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI

Enver ALAS - Tansu Edip GÖKBUDAK / İstanbul DHA Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı

10 Ocak 2019 22:32

Enver ALAS - Tansu Edip GÖKBUDAK / İstanbul DHA
Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak, nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanına inip kalkan uçaklar
-Park pozisyondaki uçaklardan detaylar
-Yolcu detayı

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