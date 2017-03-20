Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak 2 uçağın pilotu bin metrede drone'la karşılaştı!

Cezai yaptırımlar ve uyarılara rağmen İstanbul'da yine drone alarmı vardı. Olası çarpma tehlikesi nedeniyle uçakların güzergâhında uçurulması yasak ancak cumartesi günü Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak 2 uçağın pilotu Beykoz üzerinde bin metre yükseklikte drone’la karşılaştı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, pilotların uyarı anonslarının ardından hava trafik kontrolörü hemen durumu rapor etti. Ardından polis, uçaklar için büyük tehlike oluşturan drone’un sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Drone uçuşuna karşı Atatürk Havalimanı’nda tel örgülere İngilizce ve Türkçe yazılı tabelalar asılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 500 gramın üzerindeki insansız hava araçlarına kayıt ve tescil zorunluluğu getirirken, talimatlara aykırı davrananlara bin lira idari para cezası veriliyor.