Atatürk Havalimanı'na domuz gribini tespit edecek kamera

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında pasaport bölümünün karşısına konulan 20 bin Avro değerindeki termal kamera sayesinde yolcuların vücut ısıları sağlık görevlileri tarafından kameranın yanındaki bilgisayardan izlenebilecek.Bu görüntülerde vücut ısıları 38.5 dereceyi geçen yolcular, koyu kırmızı renklerde bilgisayarda belirecek. Bu yolcular daha sonra tecrit edilerek sağlık denetleme merkezine alınacak.Atatürk Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Başhekimi Aykut Cengiz Kavak, şu an için havalimanında bir termal kamera kurulduğunu belirterek, ilerleyen zamanlarda bu sayının artabileceğini söyledi.