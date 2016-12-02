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Yaşam

Atatürk Havalimanı yolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Atatürk Havalimanı yolunda bariyerlere çarpan aracın içindeki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

02 Aralık 2016 04:09

Atatürk Havalimanı kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı. Bariyerlerin delerek geçtiği araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam 23.30 sıralarında Basın ekspres Atatürk Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin delerek geçtiği araç içerisinde bulunan iki kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın arından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

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