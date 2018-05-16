Atatürk Havalimanı-Yenikapı metro hattı sürücüsüz olacak

İstanbul’un ilk metro hattı olarak 1989’da hizmete giren Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, sürücüsüz metro hattına dönüştürülecek. İBB’nin hat için sinyalizasyon ve platform ayırıcı kapı sistemleri alımı için açtığı ihale 12 Haziran’da yapılacak.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün “Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Sinyalizasyon ve Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri Temin ve İşletmeye Alma İşleri” ile ilgili olarak açtığı ihale 12 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. peron ayırıcı kapı Sinyalizasyon sistemi, ilk etapta sürücülü olarak devreye alınacak, işin sonunda ise tam sürücüsüz olarak işletmeye hazır hale getirilecek.

Dönüştürme işlemiyle birlikte, yolcu güvenliği için, hatta bulunan 23 istasyona peron ayırıcı kapı sistemi de yerleştirilecek. İhalenin teknik şartnamesine göre söz konusu metro hattına 2 yeni istasyon eklenecek. İstasyonlardan biri Ulubatlı-Bayrampaşa istasyonları arasına yapılacak. “Vatan İstasyonu” adı verilecek olan yeni istasyon, metro hattı ile metrobüs hattının entegrasyonunu sağlayacak. “Sağmalcılar 2” adı verilen ikinci istasyon ise, Sağ- malcılar-Kocatepe istasyonları arasında, eski Sağmalcılar Cezaevi ile AVM arasında kalan bir bölgede yer alması bekleniyor.