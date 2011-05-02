-ATATÜRK HAVALİMANI UÇUŞ SİSTEMİNDE ARIZA İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçuş planlarının girildiği sistemdeki yazılım arızası, uçuşlarda kısa süreli gecikmelere neden oldu. Alınan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçuş planlarının girildiği bilgi sistemlerinin yazılım programında arıza meydana geldi. Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle uçuşların bilgileri manuel olarak sisteme girildi. Yaşanan arıza sırasında, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış için hazırlanan uçaklar kısa bir süre arızanın giderilmesini beklerken, uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı. Sistem arızası daha sonra giderilerek uçuşlar normale döndü.