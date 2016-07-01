Atatürk Havalimanı saldırısıyla IŞİD'in Beylikdüzü hücresinin bağlantısı araştırılıyor

Atatürk Havalimanı kana bulayan üç bombacının uyrukları belirlendi. Kırgız, Dağıstanlı ve Özbek olan bombacıların Fatih’te bir dairede kaldıkları belirlendi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen terörist saldırıya ilişkin araştırmalar sürerken, soruşturma makamları üç teröristin bağlantıları üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda 18 Haziran’da Beylikdüzü’nde bir eve yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklanan biri Türk, 2’si Çeçen, 3 kişilik IŞİD hücresinin terörist saldırıyı yapan 3 kişiyle bağlantıları araştırılıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, MİT’in Atatürk Havalimanı’na yönelik terörist eylem yapılabileceği konusundaki uyarısının 7 Haziran tarihli olduğu, 23 Haziran’da ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde ilgili güvenlik birimlerinin katılımıyla aralarında Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu havaalanlarındaki risk ve tehditlerin değerlendirildiği bir toplantı yapıldığı da ortaya çıktı.

Devletin alarm durumuna geçtiği sırada yapılan eylemdeki can kaybının güvenlik güçlerinin yerinde müdahaleleriyle teröristlerin hedefinin çok altında kaldığı değerlendiriliyor. Buna karşılık, teröristlerin havalimanına geldiği saatle, çatışmanın başladığı süre arasında geçen 15 dakikada başka türlü müdahalede bulunma ihtimalinin olup olmadığı da araştırılıyor.