Atatürk Havalimanı saldırısına 46 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 41'i tutuklu 46 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tunus vatandaşı şüphelinin cep telefonu üzerinde yapılan imaj çalışmalarında örgüte ait fotoğrafların yanı sıra muhtemel saldırı planlamalarının yapıldığı değerlendirilen İstanbul'da toplu taşıma duraklarını gösteren Zeytinburnu, Grand Bazaar, Eminönü, Taksim, Sultanahmet ve Dünya Ticaret Merkezi (Atatürk Havalimanı) isimli bölgelerin daire içerisine alındığı harita olduğu ifade edildi. Yine Taksim, Sultanahmet, Zeytinburnu ve Atatürk Havalimanı'nın da işaretli olduğu başka bir haritanın da tespit edildiği vurgulandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Serpil Kırkeser'in haberine göre, şüpheliler Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

257 sayfalık iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 41'i tutuklu 46 şüpheli bulunuyor. Terör saldırısında 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, terör saldırısında yaralanan ve malı zarar gören 207 kişi de iddianamede "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede şüphelilerin "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

Telefondan fotoğraflar çıktı

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin hazırlanan 257 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu. Şüphelilerin, öldükleri için haklarında ek takipsizlik kararı verilen 3 IŞİD'li bombacı terörist ile telefonda görüşmelerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden ele geçirilen dijitallerinde yapılan imaj çalışmalarında IŞİD'in bayrakları, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen patlamaya ait fotoğraflar, IŞİD mensubuna ait kişilere ait fotoğraflar, canlı bomba yeleklerine ait fotoğraflar, canlı bomba yeleği giymiş şahıs fotoğrafları, IŞİD'in 'lideri'ne ait fotoğraflar, medyada da yayınlanan, infaz fotoğrafları ve kafa kesmede kullanılan bıçaklara ait fotoğrafların olduğu kaydedildi.

Şüphelinin cep telefonu incelendi

İddianamede şüpheli Levent Uysal'ın bombacı Rakhım Bularov ile olaydan bir gün önce telefonyla görüştüğü belirtilerek şüpheli Uysal'ın ifadesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve kanunlarında adaletsizlik olduğunu, bu sebeple anayasa ve kanunları benimsemediğini beyan ettiği belirtildi.

Ebu Hanzala'nın ses ve video dosyaları telefonundan çıktı

El kaide ve IŞİD yanlısı olan ve Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk'un sohbetlerinin ses ve video dosyalarının şüpheli Uysal'ın telefonunda olduğu da ifade edildi.

Tunuslu şüpheliden toplu taşıma duraklarını gösteren harita çıktı

Tunus vatandaşı şüpheli Belgacem Bensalem'in cep telefonu üzerinde yapılan imaj çalışmalarında örgüte ait fotoğrafların yanı sıra muhtemel saldırı planlamalarının yapıldığı değerlendirilen İstanbul'da toplu taşıma duraklarını gösteren Zeytinburnu, GrandBazaar, Eminönü, Taksim, Sultanahmet ve Dünya Ticaret Merkezi (Atatürk Havalimanı) isimli bölgelerin daire içerisine alındığı harita olduğu ifade edildi. Yine Taksim, Sultanahmet, Zeytinburnu ve Atatürk Havalimanı'nın da işaretli olduğu başka bir haritanın da tespit edildiği vurgulandı.

Ses kaydında, duraklarda konuşmaması gerektiği, dikkatli olmaları istenmiş

Tunuslu şüpheli Bensalem'in telefondaki ses kayıtlarında, IŞİD militanlarının emir aldığı kişilerden bahsedildiği, her yerde istihbaratın olduğunu, dikkatli olunması gerektiğini, sokaklarda ve duraklarda konuşulmaması gerektiğini içeren konuşmaların bulunduğu, İstanbul'dan çatışma bölgesi Suriye'ye nasıl geçileceğine dair IŞİD militanlarına verilen direktifler ile parasal konuların konuşulduğu görüşmelerin bulunduğu kaydedildi.

Haritayı tanımadığı birinden almış

Tunuslu Şüpheli Balgecam ifadesinde haritayı tanımadığı bir kişiden aldığını, 31 Mayıs 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan giriş kaydınının olduğunu, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapmadığını, Türkiye'ye oturum izni alıp çalışmak ve Avrupa'ya gidebilmek maksadı ile geldiğini beyan ettiği ifade edildi.

Örgüt içinde kullanılan kelimeler ve anlamları

İddianamede şüphelilerin kendi aralarında örgüt terminolojisi içerisinde kullanılan hitap şekillerini tercih ettiği vurgulandı. İşte Şüphelilerin kullandığı kelimeler ve anlamları:

Akhi (ahi) : Kardeş (erkekler için)

Uhti : Kardeş (kızlar için)

Biat : İtaat (koşulsuz bağlılık)

Yol : Çatışma bölgelerine gidilebilecek gizli illegal güzergahlar.

Yol yapmak : Çatışma bölgelerine gidilebilecek illegal yolu ayarlamak.

Yol emiri : IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere çatışma bölgelerine giden gruba liderlik eden kişi.

Varaka : Para transferinde parayı çekmek için kullanılan belge, dekont.

Makar : Merkez, IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere ülkemize gelen yabancıların geçici olarak kullandığı ikamet.

Madafa : Güvenli ev.

Muhacir : IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere ülkemize gelen yabancılar.

Emir : Bir bölgedeki örgüt üyelerinden sorumlu, üst düzey yönetici.

İstişhad eylemi : intihar eylemi(canlı bomba eylemi)

Tağut : Allah'ın hükümlerine göre hükmetmeyen (genelde devlet görevlisi ve T.C. devleti için kullanılır)

Tekfir : Bir kişiyi kafir ilan etme.

Mescid : Örgüt üyelerinin toplantı yapmak ve örgüt ideolojisini aşılamak amacıyla kullandıkları yer.

Devle : IŞİD/DEAŞ terör örgütü.

İslam Devleti : IŞİD/DEAŞ terör örgütü.

Aşağı : Çatışma bölgeleri.

Ribat : Nöbet.

Hicret : Çatışma bölgelerine giderek IŞİD/DEAŞ terör örgütüne katılmak.

Dar'ul küfür : Küfür toprakları (Türkiye ve demokrasi rejimi ile yönetilen diğer ülkeler.

Dar'ül İslam : IŞİD/DEAŞ terör örgütünün kontrol altında tuttuğu topraklar.

Lecne : Komite, IŞİD/DEAŞ terör örgütünde bir yönetim birimi.

Hüccet : Delil.

Künye : IŞİD/DEAŞ terör örgütü üyelerinin kendilerine verdikleri takma ad, kod adı.