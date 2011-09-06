-Atatürk Havalimanı rekora uçtu İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Atatürk Havalimanı'nda 4 Eylül Pazar günü iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 1069 ile rekor sayıya ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili ile birlikte hava ulaşımında yaşanan yoğunluk, Atatürk Havalimanı'nı yeni bir rekora ulaştırdı. Atatürk Havalimanı'nda Eylül ayının ilk günlerinde 24 saat içinde iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, 1069'a ulaştı. Alana 80 saniyede bir uçak ya indi ya da kalktı. Geçen yıl Avrupa'da havalimanı işletmeciliği açısından 6'ncı sırada yer alan Atatürk Havalimanı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğun bir hafta geçirdi. 14 Temmuz günü sivil havacılık tarihinde bir ilki yaşayan ve 24 saat içerisinde 1025 uçağın iniş ve kalkışının gerçekleştiği Atatürk Havalimanı'nda, bu kez bir günde tam 1069 uçak iniş kalkış gerçekleştirdi. 4 Eylül Pazar günü gerçekleşen bu yoğun hava trafiğinde, 534 uçak kalkış, 535 uçak da iniş yaparak, Atatürk Havalimanı'nda son zamanların rekoru kırıldı. Uçak trafiğinde ulaşılan bu rekor ile bir günde Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı ise 135 bini buldu.