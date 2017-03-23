T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atatürk Havalimanı referanduma hazırlanıyor

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sandıklar kuruldu

23 Mart 2017 23:20

Referandum öncesi Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar da bugün başladı. Masalar teknisyenler tarafından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde kuruldu. Sandıkların da gelmesiyle birlikte hazırlıklar bitmiş olacak.

Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günün 24 saati oy kullanılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı

ETİKETLER

atatürk havalimanıreferandumsandıkdış hatlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24