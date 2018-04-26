Atatürk Havalimanı polisi Çince öğreniyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda pasaport ve turizm bölümünde görev yapan polis ekipleri, Çince öğrenmek için bugün ilk kez ders başı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu\'nun \"Türk Polisi İçin Çince Dil Eğitimi\" adıyla düzenlediği yaklaşık üç ay sürecek olan kursun açılışı yapıldı. Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Emre Erdoğan ve kursiyer polisler katıldı.

Çince’nin dünya çapında İngilizce ile yarışır hale geleceğine dikkati çeken İstanbul Vali Yardımcısı ve Atatürk Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet Ali Ulutaş, “O yüzden bu kursu açmayı düşünen, emek veren, planlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Çince yakın zamanda Türkiye’de ve dünyada daha da geçerli hale gelecek. Yaklaşık 3 ay sürecek olan bu kursa katılan polis arkadaşlarımız büyük bir fırsat elde ettiklerini görecekler” dedi.

İKİ AY SONRA BU RÜYA GERÇEKLEŞTİ

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de şubat ayında Sultanahmet’te turizm polisinin görev yaptığı alanı ziyaret ettiğini, buradaki polis memurlarının kendisine bir video gösterdiğini söyledi. Videoda Çince bilen, Atatürk Havalimanı’nda görevli bir polis memurunun anlatıldığını dile getiren Wei, buradan çıkan fikirden hareketle havalimanı yetkilileriyle bu kursu projelendirdiklerini söyledi. Atatürk Havalimanı’nın Türkiye’nin penceresini olduğunu sözlerine ekleyen Wei, “Burada çalışan polis memurlarına basit de olsa Çince bir kurs yaparsak faydalı olur\' diye düşündüm ve buna teşvik ettim. Yetkililer de bunu çok sıcak karşıladılar. Sadece bir iki ay sonra bu rüya gerçekleşti” diye konuştu.

POLİSLER ÇİNCE ÖĞRENECEĞİ İÇİN MUTLU

Turizm Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ersin Hoşar, kursa katılan personele yardımcı olmak amacıyla burada bulunduğunu belirterek, “Çince çok güzel bir dil. Öyle sanıldığı kadar da zor da değil. İstenildiği takdirde öğrenilecek bir şey. Bu kurs bizim için çok büyük avantaj sağlayacak. Diğer memur arkadaşlar için de büyük bir avantaj olacak. Global olan Birleşmiş Milletlerin 5 resmi dilinden biri\" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı’nda görevli polis memuru Ayten Merve Tokgöz de Çince merakının olduğunu belirterek “Böyle bir imkan sağladığı için teşkilatımıza teşekkür ederim. Şu an böyle bir şeyin içinde olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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