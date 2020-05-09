Atatürk Havalimanı'ndan 389 milyon euro tazminat alan TAV'dan Almatı Havalimanı'na 415 milyon dolar

Atatürk Havalimanı'nın işletme hakkını 3 Ocak 2021 tarihine kadar elinde bulundurduğu halde erken kapanma nedeniyle devletten 389 milyon euro tazminata hak kazanan TAV Havalimanları Holding, Kazakistan'ın Almatı kenti havalimanını 415 milyon dolara satın aldı.

Almatı, TAV'ın mülkiyetini edindiği ilk havalimanı oldu. TAV'dan KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını 8 Kasım 2019 tarihinde duyurmuş ve 8 Ocak 2020 ve 9 Mart 2020 tarihlerinde de görüşmelerin devam ettiğine ilişkin açıklamaları daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin yüzde 100'ünün toplam 415 milyon ABD Doları Şirket Değeri (Enterprise Value) karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi 7 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmıştır. TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı yüzde 75 den az olmayacak olup, hisse devri yasal prosedürlerin ardından tamamlanacaktır."

"Krediyle finanse ediyoruz"

TAV'dan T24'e yapılan açıklamad Almatı projesinin Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda alınacak krediyle finanse edileceği belirtilerek şöyle denildi:

"Atatürk Havalimanı işletmesiyle ilgili imtiyaz hakkının sözleşmede öngörülenden erken sonlandırılması nedeniyle şirketimiz, bağımsız denetim kuruluşlarınca tespit edilen 389 milyon avro tutarında tazminat alacaktır. Bu tazminatın 193 milyon avroluk ilk bölümünü, İstanbul Havalimanı’ndan DHMİ’ye kira ödemesinin yapılmasını takriben aldığımızı kamuoyuna açıkladık."