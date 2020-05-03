Atatürk Havalimanı'ndaki 2 milyar dolarlık iki pist yok oldu: Stratejik önemdeki noktaları yok ettiler

Kapatılan Atatürk Havalimanı’nın 2 milyar dolar değerindeki iki pistinin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan hastanenin inşaatı sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Stratejik önemdeki noktaları yok ettiler" dedi.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapımına başlanan İstanbul’daki Yeşilköy Hastanesi’nin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.



Havadan çekilen fotoğraflar, 2 milyar dolarlık piste kondurulan hastanenin, kapatılan Atatürk Havalimanı’nın nasıl kullanılamaz hale getirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Atatürk Havalimanı'nı yok etme operasyonu"

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, Yeşilköy Hastanesi’nin yapımı sırasında kapatılan Atatürk Havalimanı’nın üç pistinden ikisi kırılarak yok edildi.



Sadece inşaat değeri milyarlarca lira olan iki pistin üzerine hastane yapılması, "Hastane yapmaktan çok Atatürk Havalimanı’nı yok etme operasyonu" olarak değerlendiriliyor.

CHP'li Özgür Karabat: Stratejik noktaları yok ettiler

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "AHL’de üç pist vardı. İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist. 2 uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi. Stratejik noktaları yok ettiler" dedi.