"Atatürk Havalimanı’nda 4 milyar liralık zarar var"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Atatürk Havalimanı arazisine sahra hastanesi olarak 2 milyar TL'ye inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni Meclis gündemine taşıdı. Hastanenin 2 milyar TL kredi ile yaptırıldığını hatırlatan Emir, pandeminin sona ermesiyle birlikte hastanenin atıl kalacağını dile getirdi, kamu zararının 4 milyar lirayı bulacağını belirtti.

Kamu zararının 4 milyar TL'yi bulacağına dikkat çeken ve zararın sorumlularının ortaya çıkarılması için Meclis'e araştırma önergesi veren Emir, şunları söyledi:

“2019 yılından itibaren Atatürk Havalimanı'ndaki tüm sivil uçuşlar, yeni havalimanına aktarılmıştı. Ardından maliyeti 2 milyar TL'yi bulan iki pist coronavirüs pandemisiyle mücadele için sahra hastanesi yapılacağı gerekçesiyle kırıldı. Hastane, Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon Euro kullandırılarak Rönesans İnşaat'a yaptırıldı. Coronavirüs hasta sayısının azalmasıyla birlikte bu hastanede tedavi gören hasta sayısı da doğal olarak azalmaya başladı. Salgının sona ermesiyle birlikte hastanenin hangi amaçla kullanılacağı bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı, hastanenin sağlık turizmi için kullanılacağını iddia etse de bu iddia gerçeği yansıtmıyor.”

Emir, sözlerine şöyle devam etti:

“Kalan 3'üncü pistin de yıkılarak Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatılması söz konusu olamayacağına göre, sahra hastanesinin atıl durumda kalacağı çok açık bir durum. Ortada büyük bir kamu zararı var. Pistlerle birlikte devletin zararı en az 4 milyar TL. Oluşan kamu zararına kimlerin sebep olduğunun açığa çıkarılması için Meclis araştırması talep ediyoruz.”