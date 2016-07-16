Atatürk Havalimanı uçuşa kapatıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı kapatıldı. Askeri giriş bölümünden tankla aprona giren bir grup asker, Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesine el koydu.

DHA'nın haberine göre; uçuş trafiği 5 dakika kapandıktan sonra asker kuleye sadece iniş yapacak uçaklara iniş verilmesi emrini verdi. Uçuşa hazır bulunan ve kalkış yapacak uçaklara ise izin verilmiyor.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oluyor. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının alçak uçuşlarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi.