T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Atatürk Havalimanı uçuşa kapatıldı

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oluyor

16 Temmuz 2016 02:14

İstanbul Atatürk Havalimanı kapatıldı. Askeri giriş bölümünden tankla aprona giren bir grup asker, Atatürk Havalimanı Hava trafik Kontrol Kulesine el koydu.

DHA'nın haberine göre; uçuş trafiği 5 dakika kapandıktan sonra asker kuleye sadece iniş yapacak uçaklara iniş verilmesi emrini verdi. Uçuşa hazır bulunan ve kalkış yapacak uçaklara ise izin verilmiyor.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oluyor. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının alçak uçuşlarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. 

 

 

 

 

ETİKETLER

atatürk havalimanıaskertank

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24