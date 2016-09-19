Atatürk Havalimanı iniş yapan uçak sayısında rekor kırdı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı’na bir günde bin 500 uçağın iniş kalkış yaptığı belirtildi. Bunun bir rekor olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havalimanına 18 Eylül Pazar günü iç hatlarda 236 uçak kalkış, 245 uçak iniş yaptı. Dış hatlarda ise 513 kalkış, 506 iniş gerçekleşti. Aynı gün havalanan uçak sayısı 749, inen uçak sayısı 751 olmak üzere toplam uçak sayısı bin 500’ye ulaştı. Aynı gün hizmet verilen yolcu sayısı ise 156 bin 941 oldu. Böylece, dünyanın en işlek havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’nda tüm zamanların rekoru kırıldı. Bundan önceki rekor 9 Eylül 2016 Cuma günü bin 478 iniş kalkış olarak gerçekleşmişti."

DHMİ Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım da açıklamada yer alan değerlendirmesinde, Dış Hatlar Terminali'ne canlı bomba saldırısında bulunulması ve 15 Temmuz ihanet girişimi gibi birçok olumsuzluklara rağmen ulaşılan bu büyük başarının, Türk sivil havacılığındaki yükselişin devam ettiğini gösterdiğini ve asrın projesi olan yeni havalimanına olan ihtiyaca işaret ettiğini vurguladı.

Uzun bayram tatili müddetince yolcuların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak için mesai sarf eden DHMİ çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, DHMİ mensuplarıyla işbirliği halinde üstün gayret gösteren havayolu şirketleri ve tüm kuruluşların çalışanlarına da minnet ve şükranlarını iletti.