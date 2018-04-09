T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATATÜRK HAVALİMANI EN YOĞUN 15'İNCİ HAVALİMANI OLDU

   Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA Türkiye’nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında 15’inci sırada yer aldı

09 Nisan 2018 18:34

 

 Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA
Türkiye’nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında 15’inci sırada yer aldı.  Atlanta, Pekin ve Dubai Havalimanları ilk 3 sırayı aldı. 
Atatürk Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak ayı raporuna göre yolcu sayısı bakımından bir önceki Ocak ayı ile yapılan karşılaştırmada yüzde 30,3\'lük artışla Avrupa yolcu trafiğine en çok katkı sağlayan havalimanı oldu. 2017 yılında havalimanı, yolcu trafiği ve üst geçiş dahil 63 milyon 727 bin 448 yolcuya hizmet verirken, uçak trafiği ise 460 bin 777 oldu. 2018 yılı üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) döneminde ise yolcu sayısı 15 milyon 533 bin 831 olurken, uçak trafiği sayısı ise 108 bin 765 oldu.
Atatürk Havalimanı, en yoğun havalimanları arasında Frankfurt Havalimanı\'ndan sonra 15\'inci sırada yer aldı. En yoğun havalimanları ise Atlanta, Pekin ve Dubai havalimanları oldu. 

Görüntü Dökümü :
-Atatürk Havalimanı\'ndan görüntüler
-Yolculardan görüntüler
-Pasaport kontrol noktasından görüntüler
-Arşiv apron görüntüleri
-Detay görüntüler 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA TürkiyeninAtatürk HavalimanıPekinDubai HavalimanlarıHavalimanı Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI EUROPE OcakOcakAvrupaOcakŞubatMartFrankfurt HavalimanıEnAtlanta PekinDubaiDökümü Atatürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24