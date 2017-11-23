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Atatürk Havalimanı dünyada hub bağlantısı en yüksek 6'ıncı havalimanı

 Murat ÇAKIR/iSTANBUL, (DHA) DEVLET  Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)  Genel Müdürü Funda Ocak twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 10 senede Avrupa'da 13

23 Kasım 2017 13:54

 Murat ÇAKIR/iSTANBUL, (DHA) DEVLET  Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)  Genel Müdürü Funda Ocak twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı\'nın 10 senede Avrupa\'da 13.\'lükten 4.\'lüğe  yükseldiğini  bildirdi.

2007\'de Avrupa\'nın en büyük 13. Hub (bağlantı merkezi ) olan Atatürk Havalimanı 2017\'de yüzde 591\'lik büyümeyle Avrupa\'da 4. sıraya yükseldi. Büyüme rakamlarını  grafikle destekleyen paylaşımında Funda Ocak, \" 2007’de Avrupa’nın en büyük 13. Hub bağlantısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı 2017’de % 591’lik büyümeyle birlikte ilk 20’deki havalimanları arasında en çok büyüyen havalimanı oldu ve Avrupa’nın en büyük 4. Hub bağlantısı oldu \" dedi.  

Ocak, dünya genelinde ise Atatürk Havalimanı\'nın hub bağlantısı en yüksek olan 6. havalimanı olduğunu da ekledi. Ocak, \" Dünya genelinde Hub bağlantısı en yüksek olan havalimanı Frankfurt Havalimanı olurken İstanbul Atatürk Havalimanı Amsterdam, Dallas, Paris ve Atlanta’nın ardından 6. sırada yer aldı \" bilgisini verdi.


 

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