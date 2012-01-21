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Yaşam

Atatürk Havalimanı CIP salonunda caz İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 13:06

-Atatürk Havalimanı CIP salonunda caz  İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile yapılan işbirliği çerçevesinde Atatürk Havalimanı CIP solununda caz dinletisi sunuluyor. THY'nin İKSV ile yaptığı anlaşma kapsamında dün başlayan ve 10 Şubat'a kadar her cuma günü düzenlenecek caz konseri, 18.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde sunulan canlı performans, dünyadaki CIP salonlarında gerçekleştirilen ilk canlı caz dinletisi olma özelliği taşıyor.

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