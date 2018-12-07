ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA 'ENGELSİZ YAŞAM' SEMİNERİ

Haber - Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları\'na yer hizmetleri veren Turkish Ground Sevices(TGS), Atatürk Havalimanı apronunda engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmada bilinç oluşturmak için özel bir seminer düzenledi.

TGS, \'Farkında ol! Engelsiz yaşama destek ol!\' sloganıyla engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmada bilinç oluşturmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bünyesinde toplam 300 engelli çalışanı bulunan TGS, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan harekat binası konferans salonunda konuya ilişkin bir seminer düzenlendi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin\'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Başakşehir Belediyesi Engelliler Müzik Grubu üyeleri de konser verdi. Görme ve işitme engelli Ali Şerafettin Köksal da etkinlikte el emeğiyle yaptığı maketleri sergiledi. Seminere, TGS\'de bünyesindeki çok sayıda engelli personel de katıldı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, engelli bireylerin iş hayatına girmesiyle birlikte sosyalleştiğini ve kendi ayaklarının üzerinde durabildiklerine dikkat çekti. Metin, TGS\'de çalışan otizmli bir bireyi örnek göstererek, \"Okan Ertem otizmli genç arkadaşımız. Annesinin bize yazdığı mektubu okudum. Okan\'ın annesinin dediği şu; \'Çocuğumuzu bir şekilde yetiştirdik, okuttuk ama eğer bir işe girmezse ve sosyalleşmezse yine bize bağımsız hale gelmeye başlayacak\'. TGS Okan\'ı kabul etti, işe aldı çalıştırmaya başladı ve Okan\'ın ve ailesinin bütün hayatı değişti. Bir işe girmekle değişiyor mu? Evet karanlıktan aydınlığa çıktı\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinliğe katılanlar

-Engelli çalışanların konuşmaları

-Ayhan Metin ile röp

-Genel ve detaylar



