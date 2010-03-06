Atatürk Havaalanı'nda kısa pist 4 ay kapalı

T24 - Atatürk Havalimanı'nda adı kazalarla anılan 06/24 pisti, onarım ve pist uzatma çalışmaları nedeniyle 8 Marttan 1 Temmuza kadar 4 ay süreyle uçuşlara kapatılacak.





Pistin kapalı olduğu dönemde Atatürk Havalimanı'nda, tarifesiz kargo, görerek uçuş, teknik iniş, divert, iş uçuşları gibi münferit uçuşlara izin verilmeyecek.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur, Atatürk Havalimanı'nda 18R/36L ve 18L/36R olmak üzere iki adet 3000 metre uzunluk ve 45 metre eninde pist ile 2300 metre uzunluk ve 60 metre genişliğinde 06/24 pisti olmak üzere toplam 3 adet pist bulunduğunu hatırlattı.



Özuğur, uçakların pistten çıkmasıyla sık sık gündeme gelen 06/24 pistinin 250 metre uzatılması ve pist ortasında bulunan 7 metrelik çukurun onarılması çalışmalarının bir süredir sürdürüldüğünü belirterek, "Atatürk Havalimanı'ndaki 06/24 pistinin 250 metre uzatılarak, 2550 metreye çıkarılması ve pistteki çatlakların onarımı işi ihalesi 179 milyon 480 bin TL ihale bedeliyle en düşük teklifi veren Eko İnşaata verilmişti. Eko İnşaat, DHMİ'ye verdiği iş planında 06/24 pistini 15 Eylülde uçuşlara kapatmayı planlanıyordu. Ancak, firma, pistin uzatılacağı 250 metrelik alandaki dolgu dökme çalışmalarını tamamladı. İş planında önde gidilmesi nedeniyle, pistin kapatılması planlanan tarih de böylece öne çekildi. Bu nedenle, Atatürk Havalimanı 06/24 pisti, 8 Martta kapatılarak 1 Temmuzda yeniden uçuşa açılacak. Pist, yaklaşık 4 ay süreyle uçuşlara kapatılmış olacak" dedi.





Piste kayma önleyici özel asfalt



Celal Özuğur, 06-24 pistinin, 8 Mart Pazartesi günü sabah saat 09.00'da uçuşlara kapatılacağını, öncelikle pistin etrafının tel örgü ile çevrilerek güvenlik çemberine alınacağını, böylece hava trafik bölgesi ile kara çalışmalarının yapılacağı bölgenin tamamen birbirinden ayrılmış olacağını kaydetti.



Bu işlemin ardından mevcut pistin üzerindeki kaplamanın "giyotin" olarak adlandırılan özel bir aletle kırılacağını ifade eden Özuğur, "Bunun ardından pistin ortasında bulunan 7 metrelik çukur doldurarak pist düz hale getirilecek. Son olarak pist, 25 yıl ömrü olan kayma önleyici 'taş mastik' denilen özel bir asfalt ile kaplanacak" dedi.



Özuğur, pist onarım çalışmaları çerçevesinde pist direnejları ve taksi yollarının yeniden yapılacağını, ayrıca pistin kenar ve merkez ışıklarının yenileneceğini, şerit saha dolgu işlemlerinin tamamlanacağını, pistin, uçakların daha emniyetli iniş yapmalarını sağlayacak CAT3 kategori şartlarına kavuşturulacağını da vurguladı.





06-24 pistinde yaşanan uçak kazaları



Atatürk Havalimanı'ndaki 2300 metre uzunluğundaki kısa pistte özellikle yağışlı havalarda bazı uçak kazaları meydana geldi. Sık sık gündeme gelen kazalar ve ortasındaki çukur nedeniyle onarılması ve uzatılması gündeme gelen kısa pistte yaşanan kazalar şunlar:



- 27 Ağustos 1994'te THY'nin Eskişehir uçağı, İstanbul'a inişi sırasında kayarak, Sirkeci-Halkalı banliyö tren raylarına kadar ulaştı. Kazada ölen olmadı, ama uçak kullanılamaz hale geldi.



- 6 Şubat 1995 THY'nin Airbus 310 tipi Çoruh uçağı, havalanmak üzereyken kayarak çamura saplandı.



- 22 Mart 1995'te THY'nin Ankara-İstanbul seferini yapan Airbus A 310 tipi Ceyhan uçağı, pistten çıkarak çamura saplanıp durdu.



- 1 Ocak 1996'da Romanya Havayollarına ait uçak, zeminin kaygan olması nedeniyle pistten çıktı.



- 21 Ağustos 1996'da Mısır Havayollarına ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, kara yolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.



- 19 Ağustos 2001'de Hamburg International Havayollarına ait Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.



- 19 Temmuz 2002'de Bosphorus Havayollarına ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla birlikte iniş yaptığı Atatürk Havalimanı'nda park yerine giderken pistten çıktı.



- 11 Ocak 2004'te MNG Havayollarına ait Airbus A 300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı ve yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.



- 22 Nisan 2005'de tarihinde New York - İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayollarına (DAL) ait yolcu uçağı 06-24 pistinden çıkarak emniyet şeridine girdi.



- 16 Eylül 2005'te Onur Air'in Kayseri-İstanbul seferini yapan MD 88 tipi "Ece" adlı uçağı, iniş sırasında kayarak, pistten çıktı.



- 18 Eylül 2005'te Moskova-İstanbul seferini yapan Airline 400 tipi Rus uçağı, 164 yolcusuyla birlikte inişe geçtiği sırada frenleri tutmadı. Yaklaşık bir kilometre pistte yol alan uçağın, bütün lastikleri parçalandı.



- 23 Temmuz 2007'de Kabil-Esenboğa-İstanbul seferini yapan Ariana Afgan Havayolları'na ait 50 kişi bulunan Airbus 300 tipi yolcu uçağı, pisti tamamlamadan sola dönüş yaparak, yaklaşık 100 metre toprak zeminde ilerleyerek durdu. Sağ kanat ile ön ve arka dikmeleri kırılan uçakta, yaralanan olmadı.



- 15 Ekim 2008'de Bükreş-İstanbul seferini yapan Romanya'nın Tarom Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçağı, 83 yolcu ve 10 mürettebatıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na indi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan pistte duramayan uçak, Ataköy tarafında toprak alana çıktı. Uçağın ön iniş takımı çamura saplanarak durdu.



- 4 Kasım 2009'da Belgrad-İstanbul seferini yapan JAT Airways'in 420 sefer sayılı Boeing 737-300 tipi yolcu uçağı, 06-24 pistine inişe geçtiği sırada, Ataköy tarafında pistten çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. 3 dikmesi toprak alanda yer alan ve sağ kanat motoru da toprağa değmiş vaziyette bulunan uçağın, 125 yolcusu ve 6 mürettebatı da yara almadan kurtuldu.





