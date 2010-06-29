Atatürk hassasiyetini anlamakta zorlanıyoruz

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, son dönemde internet sitelerinin yasaklanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendirirken, ''Atatürk ile ilgili hassasiyeti nedense ya biz anlatmakta zorlanıyoruz ya da dışarıdaki arkadaşlarımız anlamakta zorlanıyorlar'' dedi.



İnterpromedya Araştırma Hizmetlerinin yaptığı ''Bilişim 500'' araştırmasının ödül töreninde konuşan Acarer, internet araçlarının sosyal ve kültürel hayatı çok fazla etkisi altına aldığını belirterek, sektördeki gelişimin lineer değil, logaritmik olduğunu dile getirdi.



Bilişim sektörü mensuplarının çok realist, popülist ve uygulanması olanaksız yaklaşımlardan kaçmaları gerektiğini ifade eden Acarer, şöyle konuştu:



''Ülke gerçeklerine ve milli mevzuata uymayan yaklaşım ve ifadelerin kamuoyunda gelişigüzel sarf edilmesini ben esefle kınıyorum. Çünkü kullanımdaki ifadeler toplumdaki geniş kitlelerin yanlış algılamalarına yol açabiliyor. Özellikle son günlerde Youtube ve Google ile ilgili yapılan tartışmalar bunun en güzel örneği... İleride karşılaşacağımız karmaşık olayların çözümüne de maruz kaldığımız bu olay ışık tutacak.



İnternette özgürlük, bu özgürlük lafının sınırlarını mutlaka çizmemiz lazım. Kişisel hakaret sitelerinden, özellikle seçim dönemlerinde buna çok rastlıyoruz, o kadar çok insan maddi, manevi mağdur oluyor, sosyal yaşantıları o kadar alt üst oluyor ki, bu konuda canı yanan insanlar bizlere 'Neden müdahale etmiyorsunuz?' diye eleştiride bulunuyor. Seçime giren bir yerel başkan adayı ile ilgili bir site açılıyor. Adam o siteyi kaldırana kadar zaten seçimi kaybediyor. Bu nedenle düzenlemelerin, hem evrensel değerlere hem de ülkelerin iç mevzuatına uygun yapılması lazım. Atatürk ile ilgili hassasiyeti nedense ya biz anlatmakta zorlanıyoruz ya da dışarıdaki arkadaşlarımız anlamakta zorlanıyor. Halbuki, aynı kuruluşlar Almanya'nın Nazilerle ilgili ABD'nin El-Kaide ile ilgili hassasiyetlerini hiç itiraz etmeden kabul ediyor.''



Türkiye'nin değerlerine ve hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Acarer, bir çok ülkede ne yapılıyorsa Türkiye'de de aynısının yapılması gerektiğini belirtti.





