-ATATÜRK FOTOĞRAFI VE AA LOGOSU UZAYDA İZMİR (A.A) - 11.03.2011 - Son görevini tamamlayarak, dün dünyaya dönen uzay mekiği ''Discovery'' ile Atatürk'ün fotoğrafı ve Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın logosu da uzaya çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) astronot Bill McArthur ile 2005 yılının Aralık ayında telsiz aracılığıyla görüşmeyi başaran, ''uzaydaki astronotla telsiz bağlantısı kuran ilk Türk amatör telsizci'' olarak bilinen Ali Rıza Özsaran AA muhabirine yaptığı açıklamada, NASA'nın, fotoğraf ve logonun uzaya çıktığına dair sertifikayı kendisine gönderdiğini bildirdi. NASA'nın bir süre önce internet sitesi üzerinden Discovery ile Endeavour'un son kez uzaya gideceğini duyurduğunu, uzaya gidecek mekiğin bilgisayarına fotoğraf ve isim gönderilebileceğini açıkladığını anımsatan Özsaran, ''İnternet aracılığıyla gönderilen resimlerin, mekikle birlikte uzaya çıkacağını öğrendim. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gökyüzüne bakan ve 'İstikbal Göklerdedir' sözünün yazılı olduğu, Türk bayrağı önündeki fotoğrafını ve O'nun kurduğu Anadolu Ajansı'nın logosunu uzaya göndermeye karar verdim'' diye konuştu. Discovery'nin mekiğin 24 Şubatta son görevine uğurlandığını ve dünyaya dönüş yaptığını belirten Özsaran, şunları kaydetti: ''NASA, daha önce duyurduğu gibi fotoğraf ve logonun da uzaya çıktığını belirten sertifikaları gönderdi. 24 Şubat-9 Mart günleri arasındaki uçuşun komutanı Steve Lindsey imzalı sertifikada, mekiğin dünyanın 352 kilometre uzağındaki ISS'ye gittiği, bu yolculukta Atatürk'ün ve AA logosunun da bulunduğu belirtiliyor. Discovery'in son görevi Türkiye için büyük anlam kazandı. Kurucusu, ve O'nun kurduğu en önemli eserlerden Anadolu Ajansı da bu yolculuktaki yerini aldı.'' ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden yörüngeye fırlatılan Discovery, naftalinlenip müzeye kaldırılacak. İlk yolculuğunu 1984 yılında yapan Discovery'nin son yolculuğu, kariyeri boyunca yaptığı 39. yolculuk oldu.