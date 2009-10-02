Atatürk filminin ilk görüntüleri

Özakman: Büyük ödevin adımı...

Tarihçi Dede: Tekindor...

Makyöz Derya Ergün, Ata’ya benzetmek için Halit Ergenç’e saatlerce makyaj yaptı. Senaryosunu Can Dündar’ın yazdığı Atatürk’ün hayatının konu edildiği Mustafa filmine alternatif olduğu söylenen “Atatürk” filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Senaryosunu “Şu Çılgın Türkler” kitabının yazarı ünlü tarihçi Turgut Özakman’ın yazdığı filmde Atatürk’ü ’Binbir Gece’dizisinde de oynayan Halit Ergenç canlandırıyor. İlk görüntüleri medyaya yansıyan belgesel film, 10 Kasım’da vizyona girecek. Makyöz Derya Ergün, Atatürk’e benzemesi için hergün Aktör Ergenç’e 4 saat makyaj yapıyor. Daha önce Sarı Zeybek filminde Sümer Ezgü’ye Atatürk makyajı yapan ancak eleştirilen Makyöz Ergün’ün bu kez çok daha titiz çalıştığı ve gelen tepkilerin olumlu olduğu öğrenildi.Can Dündar’ın ’Mustafa’filimini “Ana fikri yok. Yanlış, çarpıtma, sulandırma var. En büyük kusur Atatürk’ü anlatan iki önemli olgunun yansıtılmaması: Kurtuluş ve çağdaşlaşma. Laikliğin üzerinde bile durulmamış” diyerek eleştiren Özakman çekimleri süren Atatürk filmiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Birliğimizi, dirliğimizi, geleceğimizi korumak için büyük küçük, kadın erkek herkese doğru, gerçek Atatürk’ü anlatmak zorundayız. ” Dersimiz: Atatürk “ bu büyük ödevin bir adımıdır.”Yapımcılığını Birol Güven ve Serkan Balbal’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın yaptığı, “Dersimiz: Atatürk” filminde başrolleri Halit Ergenç, Çetin Tekindor ve Batuhan Karacakaya paylaşıyor. Filmde, çocuklara ve genç nesile Ata’nın en doğru, en yalın ve en seyre değer şekliyle anlatılması öngörülüyor. Filme ismini veren dersin hocasını, yani “Tarihçi Dede” yi ise Çetin Tekindor oynuyor. Dersimiz Atatürk filminde Atatark’ü Halit Ergenç, Latife Hanım’ı ise Doğa Rutkay canlandırıyor. Daha önce de Atatürk’ü Haluk Bilginer, Alican Yücesoy, Nursel İdiz, Bülent Emin Yarar, Oktay Kaynarca canlandırmıştı.