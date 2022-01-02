Atatürk Evi Müzesi tadilata alınıyor

Cumhuriyet Bayramı’nda açılan ve pandemi yasakları dışında kapılarını hiç kapatmayan Atatürk Evi Müzesi yarın tadilata alınıyor. Binlerce kişinin gezdiği Atatürk Evi, bir süre ziyarete kapalı olacak.

Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in manevi oğlu tarihçi-yazar Eriş Ülger’in koleksiyonundan oluşan ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait eşya ve fotoğrafların sergilendiği Atatürk Evi Müzesi, yarından itibaren bakıma alınıyor.

Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerinde restore edilen tarihi konakta 29 Ekim 2020’de açılışı yapılan ve birçok şehirden ziyaretçiyi ağırlayan 400 eserin yer aldığı dünyanın en zengin Atatürk Evi Müzesi, konuklarını tadilatın tamamlanmasının ardından yeniden ağırlamaya başlayacak.