Atatürk, Erkan Oğur ve Demircioğlu söylüyor...

T24 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 73 yıl önce bugün, 57 yaşındayken hayata veda etti.



1881 yılında hayata gelen Atatürk'ün doğum günü kesin olarak bilinmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, kendi doğum günü tahminine ilişkin olarak Atatürk'ün “Annem bana baharda, mayısın herhangi bir gününde doğduğumu söylerdi. Benim doğum günüm niye 19 Mayıs olmasın” sözlerine yer veriliyor.



Atatürk, 57 yıl süren kısa yaşamında dünya tarihine geçen bir lider olarak önce dağılan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki işgalci güçlere karşı Büyük Millet Meclisi ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nı örgütledi ve “başkomutan” olarak sonuçlandırdıktan sonra 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.



Kuruluş döneminde batılılaşma yönünde otoriter bir modernleşme çizgisinde inşa edilmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan yaklaşık çeyrek yüzyıl geçtikten sonra, 1946 yılında çok partili siyasal rejime geçti. 1950 yılında yapılan ilk demokratik çok partili seçimde iktidar el değiştirdi ve Atatürk'ün partisi CHP'den Demokrat Parti'ye geçti.



“Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir” diyen Atatürk, müziğe büyük ilgi duyan bir liderdi.



Atatürk'ü, 73. ölüm yıldönümünde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesindeki “Sevdiği Şarkılar” bölümünde yer almayan, ancak çok sevdiği belirtilen “Bülbülüm Altın Kafeste” adlı türküyle anıyoruz.



“Bülbülüm Altın Kafeste” için “kaynak kişi” olarak Ali Şevket Öndesev'in, “derleyen, notalayan” isim olarak da Muzaffer Sarısözen'in adı geçiyor. Hatta Sarısözen'in, derlemeyi Atatürk ile birlikte yaptığı da rivayet ediliyor.



T24'ün seçtiği “Bülbülüm Altın Kafeste” yorumu, TRT'deki “Katre “ adlı programda bu türküyü Atatürk için söylediğini anons eden Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu'na ait. Aşağıdaki ilk linkte, bu iki önemli müzisyenin “Bülbülüm Altın Kafeste” için yaptığı eşsiz yorumu dinleyeceksiniz.



İkinci linkte de, Atatürk'ün kendi sesini içerdiği belirtilen önemli bir kayıt var; Selanik Türküsü.



Çok sevdiği şarkılar, türküler eşliğinde Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.





BÜLBÜLÜM ALTIN KAFESTE: ERKAN OĞUR VE İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU





SELANİK TÜRKÜSÜ: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK







