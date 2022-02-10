Atatürk'e hakaret eden Suriyeli sahte turist rehberi serbest bırakıldı

Atatürk’e hakaretini kameraya alıp sosyal medyada paylaşan Suriyeli sahte rehber A.A. hakkında, polis ekiplerince belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı. "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında ise emniyete götürülen şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, dosyanın ikmalen (Tamamlanarak) adliyeye gönderilmesinin istendiği öğrenildi.



İstanbul'da otobüsle Dolmabahçe Sarayı’ndan geçerken, rehberlik yaptığı turistlere Atatürk için “Tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yaptırıyormuş” diyerek yalan ve hakaret içerikli ifadeler kullanan ve Mecidiye Camisini de Ayasofya olarak tanıtan A.A. isimli Suriye vatandaşı sahte rehber, bu ifadelerini kameraya alıp sosyal medya üzerinden paylaştı.



Paylaşılan görüntülere vatandaşlar büyük tepki göstererek şikayette bulundu. Bunun üzerine Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Araştırmaların ardından, belgesiz rehber olarak çalıştığı tespit edilen şüpheli, tarihsel bilgilendirmede yanıltıcı bilgiler verdiği ve Atatürk hakkında hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.