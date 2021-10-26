Atatürk’e atfen "zalim ve kâfir" diyen Mustafa Demirkan, Reisül-Kurra yapılmış

Ayasofya Camisi’nde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" dediği için hakkında çok sayıda şikâyette bulunulan; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise “Emekli olduğu için hakkında işlem yapamayız” diyerek herhangi bir işlem yapmadığı Mustafa Demirkan, aylar sonra bu kez Reisül-Kurra sıfatıyla ortaya çıktı.

Reisül-Kurra (Hafızların reisi) vekili Mustafa Demirkan, geçen mayıs ayında Ayasofya Camii'nde düzenlenen icazet töreninde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alıp lanet okudu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törende yapılan bu küstahlığın ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu. Tepkilere karşın sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı ise 3 ay sonra Demirkan'ın emekli olduğu için kurumla bağı kalmadığını, bu nedenle yapılacak işlemin bulunmadığını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, Mustafa Demirkan, geçen gün yine bir icazet töreninde, bu kez Reisül-Kurra sıfatıyla kamuoyunun karşısına çıktı. Ahmed Arslanlar'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın icazetiyle, Mustafa Demirkan'ın Reisül-Kurra yapıldığı anlaşıldı. Erbaş ve Demirkan, son olarak önceki gün Pendik Erenköy Kuran Kursu'nun düzenlediği Hafızlığını İkmal Eden Öğrencilerin 5. İcazet Merasimi'nde yan yana geldi.