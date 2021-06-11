Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" denilen törenin düzenleyicisi Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin "eğitim hizmetleri" için vakıf kuruldu

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; söz konusu lise öncelikli olmak üzere “ulusal ve uluslararası düzeyde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkarılması” için 500 bin lira mal varlığı olduğu belirtilen “Marmara Vakfı” kuruldu.

Vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında Albayrak Grubu’na ait TÜMOSAN’ın yönetim kurulu üyeliği yapan Mesut Muhammet Albayrak, AKP’ye yakınlıklarıyla bilinen SETA Vakfı Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin eski genel başkanı Halit Bekiroğlu yer alıyor.

Mal varlığının 500 bin lira olduğu belirtilen vakfı vakfedenlerin, Nuri Meyveci, Mücahit Kıbrıs ve Hüseyin Emre Yüksel olduğu kaydedildi. Kıbrıs’ın İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü, Yüksel’in hem lisenin okul aile birliği başkanı hem de Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Meyveci’nin ise lisenin eski okul aile birliği başkanı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu lisenin okul aile birliği üyeleri arasında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, yedek üyeleri arasında ise Türk Kızılay’ın Genel Müdürü İbrahim Altan ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir’in de yer alması dikkat çekti.