Atatürk dövülürken resmedildi

T24 - Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik dönemlerini "kurgusal" olarak anlatan bir çizgi roman, tıpkı Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili "Muhteşem Yüzyıl" dizisi gibi tartışılıyor. Olayı alevlendiren mesele ise çizgi romanda Atatürk'ün kanlar içinde dövülürken resmedilmesi...

Atatürk’ün Harbiye yıllarını anlatan kitap, çizgi roman olarak hazırlanmış içeriğiyle Atatürk’ün yaşamına bambaşka bir yorum getiriyor.

"Genç Mustafa"yı Yalın Alpay kaleme aldı, Barış Keşoğlu ise çizimleri gerçekleştirdi.

Atatürk’ün gençlik yıllarının anlatıldığı çizgi romanda Atatürk’ün Harbiye’den mezun olduktan sonra Abdülhamit’e suikast düzenlemekten tutuklanması ve işkence görmesi anlatılıyor.

Çizgilerle anlatılan olayda, bir paşanın Atatürk’ü dövmesi, yerde yatarken yüzünü tekmelemesi de resmediliyor. Atatürk’ün bu durumdan nasıl kurtulduğunun anlatıldığı kitapta Atatürk’ün ayrıca içki içerken, namaz kılarken, kürek çekerken çizimleri de bulunuyor.

Kitabın yazarı Yalın Alpay, “Kitabı belgesel gibi düşünmeyin. Tarihi gerçeklere uyan bir kurmaca var ortada. Burada farklı ve daha önce görülmemiş bir Atatürk görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu dönem anlatılırken bir liderin düşüncelerinin ilk filizlenişi, Atatürk’ün kişisel dönüşümü, bu dönüşümün siyasete nasıl yansıdığı görülüyor. Daha önce hiçbir yerde anlatılmamış, tartışılmamış yaşanmışlıklar ilk çizgi roman Genç Mustafa’nın sayfalarında okuyucuyla buluşuyor.

Atatürk’ün Genç Mustafa’dan Sürgün Kemal’e, Trablusgarp Gazisi’nden Anafartalar Kahramanı’na ve Başkomutanlığa doğru yol alışında her aşamada nasıl başkalaştığı ve kendini yeniden tanımladığına şahit olunuyor.

Atatürk’ün hemen hemen hiç bilinmeyenleri, söylemlerinde kimlerden etkilendiği anlatılan çizgi romanda, yazarın sadece ulusal değil uluslararası bir iddiası da söz konusu…

Beş farklı anlatıcının yaşadıklarından yola çıkılarak anlatılan ilk cildin senaryosunda "Ben Editör", "Ben Çavuş", "Ben Ali Fuat", "Mustafa Ben", "Ben Zülüflü İsmail Paşa" bölümleri yer alıyor.

Her bir yaşanmışlık iyiler ve kötülerin neye göre iyi, neye göre kötü olduğunu sorgulatıyor. Yazara göre okuyucu, bu kadar farklı düşünce ve felsefe içinde yalnızca Atatürk'ün felsefesinin ve düşüncesinin en kaliteli ve estetik, dolayısıyla da kazanan düşünce olduğunu anlayacak…

Akademik bir tarihçi olan Yalın Alpay’ın kaleme aldığı, Gaia Yayınları’ndan çıkan ve ilk baskısı 20 bin yapılan “Genç Mustafa” adlı çizgi roman tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.



