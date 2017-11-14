"Atatürk dans ederdi, sarayda yatmaz askeriyle cepheye giderdi; aynı performansı bekleriz efendim"

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dans ederken ve cephedeki fotoğraflarını paylaştı. Takan, "Atatürk, zeybek oynardı. Atatürk, sarayda yatmaz cephede askerleri ile birlikte savaşırdı" dedikten sonre "Aynı performansı bekleriz efendim!..." ifadesini kullandı.

Ahmet Takan'ın "Atatürk kriterleri" başlığıyla (14 Kası 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

10 Kasım 2017 saat 9'u 5 geçtikten sonra Atatürkçü olanlar!..

Atatürk, dans ederdi...

Atatürk, halay çekerdi...

Atatürk, zeybek oynardı...

Atatürk, sarayda yatmaz cephede askerleri ile birlikte savaşırdı...

Atatürk, bizlere kendi elleri ile yazdığı 9 kitap bıraktı;

Nutuk, Takımın Muharebe Talimi, Cumalı Ordugahı,Tabiye Tatbikat ve Seyahati, Bölüğün Muharebe Talimi, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih, Medeni Bilgiler, Geometri.

Atatürk, mayo giyer denize girerdi...

Atatürk, sandalının küreklerini kendi çekerdi...

Atatürk, çocuk ruhluydu... Atatürk, tahtanın başına geçer milletine ilmi anlatırdı...

Atatürk, ata binerdi...

Aynı performansı bekleriz efendim!...