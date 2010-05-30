T24 LogoT24 Logo
Politika

Atatürk Büstü'nün açılmayacak olması Arjantin gezisi iptal ettirdi

Latin Amerika turunu sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir kararla gezinin Arjantin ayağını iptal etti.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - Latin Amerika turunu sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir kararla gezinin Arjantin ayağını iptal etti.

Erdoğan'dan İsrail'e 'yardım konvoyu' çıkışı

Başbakan'ın kararının gerekçesi ise Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te açılacak Atatürk büstünün açılışının iptal olması.

Buenos Aires'in otonom hükümeti tarafından verilen karar diplomatik krize neden oldu. Önce iki ülke Dışişleri Bakanları'nın ardından da Başbakan Erdoğan ve Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez De Kirchner'in telefonla görüştüğü ancak sonucun değişmediği belirtiliyor.

Arjantin'de merkezi hükümet, otonom hükümetlerin kararlarına etki edemiyor.

Başbakan Erdoğan'ın Latin Amerika gezisine Şili'den devam etmesi bekleniyor.

Arjantin ziyaretinin iptal edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada da, ''Arjantin ziyaretinin iptalinin gerekçesi, Buenos Aires'in Jorge Newbury parkında açılması öngörülen Atatürk Anıtı için otonom Buenos Aires yönetimi Çevre ve Kamusal Alan Bakanlığı tarafından daha önce verilen yazılı iznin, Türkiye'ye hasım Ermeni çevrelerin girişimleri sonucu iptal edilmesidir'' ifadeleri kullanıldı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24