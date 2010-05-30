Atatürk Büstü'nün açılmayacak olması Arjantin gezisi iptal ettirdi

T24 -



Başbakan'ın kararının gerekçesi ise Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te açılacak Atatürk büstünün açılışının iptal olması.



Buenos Aires'in otonom hükümeti tarafından verilen karar diplomatik krize neden oldu. Önce iki ülke Dışişleri Bakanları'nın ardından da Başbakan Erdoğan ve Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez De Kirchner'in telefonla görüştüğü ancak sonucun değişmediği belirtiliyor.



Arjantin'de merkezi hükümet, otonom hükümetlerin kararlarına etki edemiyor.



Başbakan Erdoğan'ın Latin Amerika gezisine Şili'den devam etmesi bekleniyor.



Arjantin ziyaretinin iptal edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada da, ''Arjantin ziyaretinin iptalinin gerekçesi, Buenos Aires'in Jorge Newbury parkında açılması öngörülen Atatürk Anıtı için otonom Buenos Aires yönetimi Çevre ve Kamusal Alan Bakanlığı tarafından daha önce verilen yazılı iznin, Türkiye'ye hasım Ermeni çevrelerin girişimleri sonucu iptal edilmesidir'' ifadeleri kullanıldı.







