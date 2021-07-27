Atatürk büstünü yakıp çöpe attılar!

Atatürk büstünün çöpe atılmış fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Kahraman, duruma tepki gösterdi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Kahraman, yüksekokul binalarının hayırseverlerin yardımlarıyla yapıldığını ve binaların henüz yeni olmasına rağmen kaderine terk edildiğini söyledi.

Son olarak Yüksekokulda bulunan Atatürk büstünün kimliği belirsiz kişiler tarafından çöpe atıldığını belirten CHP'li Kahraman şunları söyledi:

“Milli mücadelenin en çetin geçtiği Zafere giden yol Şuhut'ta Mustafa Kemal Atatürk'e büyük saygısızlık. Milli Mücadelenin zafer ile taçlandırılan en büyük ayağı Kocatepe'nin eteğindeki Şuhut ilçesinde Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulunun kapatılan ve kaderine terk edilen binaları madde bağımlılarının durağı olurken Atatürk büstü ise çöplere atılmış. Yapılan saygısızlığı kınıyorum”

"Binalar yeni olmasına rağmen kaderine terk edildi"

Afyon Kocatepe Şuhut Meslek Yüksekokulu’nun hayırseverlerin katkılarıyla açıldığını söyleyen Mehmet Kahraman, “Bundan birkaç yıl önce Sağlık Meslek Yüksekokulu açıldı ve burası kapatıldı. Buradaki binalar yeni olmasına rağmen kaderine terk edildi. Şimdi burası uyuşturucu bağımlıların yuvası konumunda. Bu milletin parasıyla yapılan bu yapıların bu durumda olması üzücü” dedi.

Atatürk büstünün çöpe atılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını ifade eden Kahraman, “Atatürk büstünün çöpe atılmasıyla ilgili verdiğimiz tepkilerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Meslek yüksekokulunun yakınlarında bir güvenlik kamerası var. O kamera incelenecek. Atamıza bu saygısızlığı kim yapmışsa bulunmalı” ifadelerini kullandı.