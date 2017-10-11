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Atatürk büstüne motolof atan PKK yandaşı tutuklandı

ADANA'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli ile saldıran terörö örgütü PKK yandaşı 16 yaşındaki H

11 Ekim 2017 02:56

ADANA\'da bir okul bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli ile saldıran terörö örgütü PKK yandaşı 16 yaşındaki H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Geçen hafta kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen eylemcilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan H.Ş.\'nin daha önce Gülbahçesi Kız Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gece yarısı molotofkokteyli attığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlimleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevke edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Atatürk büstüne saldıran H.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Görüntü Dökümü
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- Adana Adiliye Sarayı\'nın tabelasından görüntü
- Adliyenin girişinden görüntü
- Tutuklanan zanlının polis minibüsüne bildirilmesi
- Minibüsün içindeki zanlıdan görüntü

Süre: 00\'43\" Boyut: 44 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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