Atatürk Büstünde sıkışan öğrenci 5 saatte kurtarıldı

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, 5\'inci sınıf öğrencisi Bilal Bakırhan, teneffüste oyun oynamak için girdiği Atatürk Büstü\'nün kaidesindeki mermer blokların arasına sıkıştı. Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu\'nda meydana geldi. Tenefüste oynamak için bahçeye çıkan 12 yaşındaki öğrenci Bilal Bakırhan, bahçedeki Atatürk Büstü\'nün kaidesinin mermer blokları arasındaki dar boşluğa girdi. Bloklar arasında sıkışan Bakırhan, arkadaşlarına seslenerek yardım istedi. Arkadaşları Bakırhan\'ı çıkaramayınca durum okul müdürüne bildirildi. Müdür ve öğretmenlerin de çabaları sonuçsuz kalınca, olay yerine AFAD ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Gelibolu Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarına UMKE ekipleri de destek verdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen öğrenci Bakırhan\'ın annesi annesi Emine Bakırhan, kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Olay hakkında bilgilendirilerek okul bahçesine gelip kurtarma çalışmalarını izleyen Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Can, bir yandan da endişeli anne Emine Bakırhan\'ı sakinleştirdi. Bakırhan, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla saat 19.30 sıralarında mermer blokların kırılması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan öğrenci Bakırhan, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi. Olay yerinden öğrenci Bakırhan kurtarılıncaya kadar ayrılmayan İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, \"Ekiplerin titiz çalışması sonucu öğrencimiz zarar görmeden kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Öğrencimiz Bilal Bakırhan ve ailesine de geçmiş oldun diyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çalışmalarından görüntü

- Ağlayarak çalışmaları izleyen anne Emine Bakırhan\'dan görüntü

- Kurtarılan öğrencinin sıkıştığı yerin kırılmış görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)