Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Atatürk hangi takımı tutardı, bilmem" ifadelerini kullanarak" Ultraslan lideri Sebahattin Şirin'i isim vermeden eleştirerek "Galatasaray’ın tribündeki utancı Ultraslan’ın başı olduğu söylenen biri ise 2 hafta önce Sedat Peker’le birlikte İsmailağa Cemaati’ni ziyaret etmişti. Anlayacağınız, Atatürk bugün hayatta olsaydı, kesinlikle Galatasaraylı olmazdı" dedi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısından ( 11 Kasım 2017) ilgili bölüm şöyle:

Kerameti kendinden menkul biri, eski hakemmiş galiba, demiş ki: “Atatürk, Galatasaray ve Beşiktaş’ı sevmezdi. Fenerbahçeliydi, hatta Fenerbahçe’yi ziyaret etmişti ama o ziyaret sırasında kulüpte kimse yoktu.”

Sonra da eklemiş: “Beşiktaş saraylıların takımıydı, Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı’na destek vermiş, Galatasaray ise vermemişti.”

Atatürk hangi takımı tutardı, bilmem.

Fenerbahçeli olması da muhtemeldir. Herkesin onu kendi renklerinde görmek istemesi de normaldir, sevgidendir, saygıdandır.

Ama Galatasaray’i ziyaret ettiği gerçektir ve “Galatasaray’a” diye imzaladığı bir fotoğrafı vardır. “Beşiktaş’a” veya “Fenerbahçe’me” diye bir fotoğrafını görmedim.

Diyeceksiniz ki, “O liseydi”, doğrudur ama o gün lise ile kulüp zaten aynı kişilerdi.

Karşı olsaydı, kapısından geçmezdi.

Ama derdim o değil, bu zırvaların arasında beni kızdıran Galatasaray’ın Kurtuluş Savaşı’na destek vermediği iddiası oldu.

Atatürk de gayet iyi bilir ki, Galatasaray Lisesi’nin Galatasaraylı öğrencilerinin bir nesli, Çanakkale’de şehit düşmüştür.

Bugün herkesin dilinde dolanan, “Bedeli Çanakkale’de kanla ödenmiştir” yazılı sahte banknot üretip bu parayla cepheye malzeme alınmasını sağlayan da Galatasaray Lisesi öğrencileridir.

Yani palavracı bir şabalağın söyledikleri gerçekle bağdaşır gibi değildir.

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BUGÜN OLSA NE OLURDU?

GİDEREK kendimi daha yabancılaşmış hissettiğim Galatasaray Spor Kulübü ile

Fenerbahçe arasında bir karşılaştırma yapacak olursak... Fenerbahçe’nin internet sitesine bakmadım ama Galatasaray’ın internet sitesi dün sabah erken saatlerde ne Atatürk, ne de 10 Kasım ile ilgili herhangi bir şey koymamış idi sayfasına.

Ben de buna okurların tepkisiyle vâkıf oldum.

Neyse ki sonradan düzelttiler.

Ve dün Fenerbahçeliler, Ali Koç önderliğinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Galatasaray’ın tribündeki utancı Ultraslan’ın başı olduğu söylenen biri ise 2 hafta önce Sedat Peker’le birlikte İsmailağa Cemaati’ni ziyaret etmişti.

Anlayacağınız, Atatürk bugün hayatta olsaydı, kesinlikle Galatasaraylı olmazdı.

Bugün itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü’nde benim kendime yakın bulduğum tek şey kaldı. O da Bafetimbi Gomis.