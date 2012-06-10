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Yaşam

'Atatürk bilinçli bir şekilde öldürüldü otopsi fotoğrafları elimde'

Ankaralı işadamı ve koleksiyoncu Muhammed Yüksel Atatürk'ün öldürüldüğünü iddia etti

10 Haziran 2012 13:36

Ankaralı işadamı ve koleksiyoncu Muhammed Yüksel, Atatürk'ün öldürüldüğünü ve otopsi yapılırken kafatasının değil vücudunun açıldığı iddia etti. Atatürk'ün otopsi sonrası fotoğraflarını yayınlayan Yüksel, elinde gerçekleri alt üst edecek bilgi ve fotoğrafların olduğunu da ileri sürdü.

İddialar Beyaz TV'de Latif Şimşek'in modere ettiği Dinamit adlı programda gündeme geldi.

Elinde Atatürk'ün otopsi yapılırken fotoğrafların bulunduğunu ileri süren Yüksel "Kesme biçme işlemleri yapılırken de fotoğrafları var ama onları yayınlatmak istemiyorum. Buyurun Ankara'ya gelin göstereyim. Doktor Akil Muhtar, doktor Mehmet Kamil, doktor Süreyya Hidayet, doktor Abra Vaya... Doktor Abra Vaya Yahudi asıllı Rum'dur. 1935-1943 yılında Atatürk'ün azınlıklar için kontenjanından Niğde Milletvekilliği yapmış, kurucu meclis üyeliği yapmış, senatörlük yapmış bir vatandaş. Kendisi Yahudi, karısı İzmirli bir Rum. Atatürk'ün özel doktoru. Fotoğrafların devamı var" dedi.


Ölüm raporu neden yayınlanmadı?


Atatürk'ün ölüm raporunun yayınlanmadığına dikkat çeken Yüksel "Şunu tartışmanız gerekli. Atatürk'ün otopsi raporu neden yayınlanmadı? Doktorların açıklamalarını okuyorum: 'Biz kan almaya bile cesaret edemedik.'

1938'de bütün dünyada otopsi yapılıyordu. Ve neden öldüğü açıklanıyordu. Ama Atatürk'ün ölüm raporu yayınlanmıyor. Bir rapor var mı ölümüyle ilgili? Siroz'a bağlı kalp durması diyorlar ama kan örneği yok. 'Kan almaya cesaret bile edemedik' diyor Doktorlar" diye konuştu.


Otopsi fotoğraflarını yayınlamadım çünkü...


Atatürk'ün otopsi yapılırken çekilmiş fotoğraflarını bugüne kadar neden yayınlamadığına da açıklık getiren Yüksel "Otopsi Dolmabahçe'deki evinde folyo üzerine yatırılmış. Bunların negatifleri elimde. Gelip görebilirsiniz. Ben Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusuyum ve iyi de bir Atatürkçüyüm. Bugüne kadar açıklamadım çünkü bu fotoğraflar çocuklara kötü örnek olmasın, çocuklar bunu görmesin diye yayınlamadım. Çünkü çok üzücü fotoğraflar. Atatürk'ü hiç kimse bu şekilde hatırlamasın diye yayınlamadım" ifadelerini kullandı.


Atatürk'ün vücudunun açıldığı fotoğraflar bile var


"Elimde Atatürk'ün kafatasının açıldığı değil, vücudunun açıldığı fotoğrafları var" diyen Yüksel iddialarını şöyle sürdürdü:

Çok net değil ama karnının açıldığı görünüyor. Bunların negatifleri var elimde. Atatürk'ün hazırlanmış bir ölüm raporu yok.

Ben Atatürk'ün öldürüldüğüne inanıyorum. Neden bir Cumhurbaşkanı'nın ölüm raporu yayınlanmaz. Bu fotoğraflar elime açıklayamayacağım bir yerden geldi ve bu fotoğraflar Genelkurmay arşivlerinde bile yok.


Bilinçli bir şekilde öldürüldü


Oradaki bir doktorun çektiği gizli görüntüler. Biz bunun arşivinden aldık ve o doktorun beyanları da var Osmanlıca. Biz o beyanları da çözdürdük. Benim en çok dikkatimi çeken ve beni üzen fotoğraflar bu fotoğraflardır. Devlet Atatürk'ün neden öldürüldüğünü niye araştırmasın? Atatürk bilinçli bir şekilde öldürüldü ve bu araştırılmalı. Çok küçük bir örnek alınarak ölüm nedeni belli olabilir. Doktorun yazısında bir otopsi olduğu ve bu otopsinin gizli olarak yapıldığı yazıyor.

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