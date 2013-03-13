Atatürk Barış Ödülü 15 yıl sonra yeniden verilecek

En son 2000 yılında eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 15 yıl aradan sonra yeniden verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre ödül, sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda verilecek

Buna göre 2015’de verilecek ödülde Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet etme koşulu aranacak, ırk, dil, renk, cinsiyet, din, milliyet gibi ayrımlar gözetilmeyecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacak ödül kurulunun belirleyeceği isme verilecek ödül, Atatürk’ün rölyefi işlenmiş bir plaket, ödül rozeti ve beratıyla paradan oluşacak. Bakanlar Kurulu, Ödül Kurulu’nca önerilen adaylar arasından bir kişiyi cumhurbaşkanının onayına sunacak. Nihai karar cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra 23 Nisan günü açıklanacak. Ödül töreni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü ya da cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer bir günde düzenlenecek. Ödülü de Cumhurbaşkanı ya da yetkili kılacağı kişi verecek.

Mandela Reddetmişti

İlk kez 1986’da dönemin NATO Genel Sekreteri Joseph Luns’a verilen ödül, 1987’de Federal Almanya Cumhurbaşkanı Richard Von Weizsaecker, 1989’da Japon Prensi Takahito Mikasa, 1990’da 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 1992’de Güney Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Nelson Mandela, 1995’de Kızılay, 1996’da UNICEF, 1997’de Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvveti, 1998’de Prof.Dr. Bernard Lewis, 1999’da Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 2000’de de Denktaş’a verildi. Mandela’nın geri çevirdiği ödül 1988, 1991, 1993, 1994 yıllarında ise verilmemişti.