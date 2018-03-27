Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'da Atatürk Barajı\'ndan Harran Ovası\'na su verilmeye başlandı. Kurbanların kesildiği törende konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) 15\'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, \"Bu yıl Atatürk Barajı\'ndan gelen suyla, Harran Ovası\'nda 1 milyon 850 bin dekarlık bir alan suya kavuşuyor\" dedi.

Türkiye\'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 45\'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38\'i, mısırın yüzde 22\'si, arpanın yüzde 13\'ü ve buğdayın da yüzde 9\'unun üretildiği Şanlıurfa\'da, kuraklık nedeniyle çiftçiler, DSİ 15\'inci Bölge Müdürlüğü\'nden kanallara su verilmesi talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılayan DSİ, Atatürk Barajı tünellerinin kapaklarını açarak kanallar vasıtasıyla Harran Ovası\'na su vermeye başlandı. Kuraklığın sulama ihtiyacı bulunan bölgelerdeki ürünleri etkilememesi için Atatürk Barajı göl rezervuarından alınan su, her biri 26.5 kilometre uzunluğunda, 7.62 metre çapında ve toplamda 328 metreküp kapasiteli 2 tünel yardımı ile ana isale kanallarına, oradan da bu kanallar ile Mardin ve Harran regülatörlerine aktarılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yapılan yatırımlar ile Harran Ovası’nda 1 milyon 850 bin dekar alan suyla buluşacak.

2018 yılı sulama mevsiminin açılmasıyla birlikte DSİ bağlı Şanlıurfa Tünelleri Kontrol Merkezi\'nde dualar eşliğinde kurban kesilip, tünelin kapağı açılarak Harran Ovası\'na su verilmeye başladı. Bölgede son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığına dikkat çeken DSİ 15\'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, bu yıl sulama sezonunun açılmasıyla birlikte Harran Ovası\'nda 1 milyon 850 bin dekar alanın sulanacağını belirtti. Gökçe, şunları söyledi:

\"Bugün Atatürk Barajı\'ndan Şanlıurfa, Harran ve Mardin ana kanallarına su vermeye başladık. Son iki yıldır 44 yılın en kurak sezonu yaşandı. Bölgede 2018 yağış oranı verileri oldukça altlarda seyrediyor. Dolayısıyla GAP Projesi\'nin yüzde 85\'i kaynağı olan Atatürk Barajımızdaki su rezerviyle ilgili bizler de sezonda çiftçilerimizin sıkıntı çekmemesi için doğru ve tasarruflu su kullanması manasında belli aşamalarda tasarruf yapmak zorunda kaldık. Geçen cumartesi bir yağmur beklentimiz vardı. Ancak beklenen yağış olmayınca bugün Şanlıurfa tünelleri çıkışında bu 3 ana kanalımıza su verdik. Suyumuz Atatürk Barajı\'ndan geliyor. 26.5 kilometre çift tünelleri vasıtasıyla su buraya kadar geliyor. İki tünel kapasitemiz yaklaşık 328 metreküp saniyedir. Bugün burada bıraktığımız suyla 1 milyon 850 bin dekarlık bir alan suya kavuşuyor.\"

\'BİZ SU ZENGİNİ ÜLKE DEĞİLİZ\'

Bölgede sulanan alanın çok büyük olduğuna dikkat çeken Gökçe, çiftçiye suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulunarak, \"Buradan bütün çiftçilerimize şunu söylüyorum: Öncelikle sulama sezonunda bırakılan bu suyun Allah bereket getirmesini niyaz ediyorum. Ama suyun da tasarruflu kullanılmasını istiyorum. Onların bu konuda daha fazla duyarlı olmasını istiyorum. \'Su ayak izi\' dediğimiz bir şey var. Bir A4 kağıdını çöpe attığınızda onda 10 litrelik bir su bulunmaktadır. Her şeyin tasarruflu kullanılması gerekiyor. Şanlıurfalı çiftçilerimiz kuraklığın ne olduğunu çok iyi biliyor. Ülkemizin geleceği bu sudur. Suyumuzu ve toprağımızı verimli kullanmalıyız. Suyu israf etmeyelim. Biz su zengin bir ülke değiliz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI