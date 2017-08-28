Atatürk Barajı'nda bu yıl 7 milyon balık hedefleniyor

ŞANLIURFA, (DHA) - DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Başmühendisliği, Türkiye\'nin en büyük, dünyanın ise sayılı barajlarından Atatürk Barajı\'ndaki balık üretim tesisinde bu yıl 6 milyon pullu sazan ve 1 milyon şabut üretmeyi hedefliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP kapsamında inşa edilen, gövde dolgu hacmi büyüklüğü bakımından Türkiye\'nin en büyük, dünyada ise 6\'ncı sırada yer alan Atatürk Barajı, su kapasitesi ve elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor. Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesi\'ndeki DSİ 15\'inci Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi\'nde, yıllık 6-20 milyon arasında yavru pullu sazan, bizir, şabut ve ot sazanı türlerinde balık üretiliyor. Tesiste doğum evresinin ardından balıklar, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki barajlar olmak üzere diğer kentlerindeki göletlerin balıklandırılmasında ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin balık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor.

Ortadoğu’nun en büyük balık üretim çiftliği olan Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliği\'nin 1996’dan bu yana üretim kapasitesini artırarak çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklayan DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 134 hektara kurulu tesisin, bin 100 metrekarelik enkübasyon binası, 320 metrekarelik 10 beton havuzu ve 74 bin 460 metrekarelik 22 toprak havuzu bulunduğunu kaydederek, \"Tesisimizde 1996 yılından 2015\'e kadar 90 milyonun üzerinde balık üretildi. Bunun 50- 55 milyonunu Atatürk Barajı\'na bıraktık. Geriye kalanlarını ise Türkiye\'deki diğer barajlara gönderdik. Barajımız balık üretimiyle de son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Yine tesisimizde geçen yıl 11,5 milyon yavru balık üretti. Bunlar, Atatürk Barajı ve Birecik Barajı gölleri, Diyarbakır\'ın baraj gölleri için balıklandırma faaliyetlerinde kullanıldı. 2017 faaliyet planlarında hedefimiz, 6 milyon pullu sazan ve 1 milyon şabut yavrusudur.\"



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