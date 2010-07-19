Atatürk Barajı'na havuz kuruldu

T24- Başbakanlık tarafından GAP bölgesindeki illeri kapsayan Sosyal Destek Programı (SODES) projesi kapsamında Atatürk Barajı Gölü üzerine yapılan yüzme havuzu, deniz bulunmayan Adıyaman’da halkın büyük ilgisini çekince, ortaya çıkan manzara Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı. 40 dereceyi bulan sıcakta kadın- erkek çok sayıda kişi yüzen havuzda mayoları ile yüzerken, bazı kişiler ise üzerindeki elbiselerle girdikleri suyun tadını çıkardı.

HALK SUYLA BULUŞTU

Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, bölgenin en büyük mesire alanında halkın suyla buluşmasını hedeflediklerini belirterek, bölgede büyük ve küçüklerin girmesi için iki ayrı yüzen havuz yapıldığını kaydetti. Büyük havuzunun 1.60 metre, çocuk havuzunun ise 90 santimetre derinliğinde olduğunu anlatan Vali Sodan, bölgeyi su sporlarının yapıldığı, aynı zamanda halkın dinlenebildiği sosyal bir alana dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“12 bin dönümlük arazide yaptığımız piknik alanını sosyal, kültürel ve sportif amaçlı bir eğlence merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Hem küçükler hem de büyükler yüzme havuzlarında yüzüyorlar. Büyükler yukarıda dinlenip piknik yapıyor. Bu projeleri daha da geliştireceğiz, bölgeye bir de kayıkhane yapılacak. Böylece kayık yarışmaları da olabilecek.”

KADINLAR AYRI HAVUZ İSTİYOR

Mesire alanına ve havuzlara büyük ilgi gösterildiğini belirten Vali Sodan, “Buraya yoğun bir ilgi var ve bayanlar özel havuz istiyorlar. Onlara da ayrı bir havuz yapmayı düşünüyoruz. Artık Adıyaman’da sıcaktan bunalanlar buraya gelecek ve serinleyecek” diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğunun en büyük mesire alanında inceleme yapan Vali Yardımcısı Aydın Börü de, Türkiye’nin ilk yüzen havuzuna gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

‘FIRAT BEACH’

Fırat nehrinin yüzyıllardır aktığını ama insanların buradaki sudan ve zenginlikten bu güne kadar yararlanmadığını kaydeden Börü şunları söyledi:

“Denize gidemeyen vatandaşlarımızın, aileleri ile eğlenebilecekleri piknik yapabilecekleri spor yapabilecekleri bir alan oluşturmak için çalışmalarımızı sonuçlandırdık. Vatandaşlarımız buraya ‘Fırat Beach’ diyorlar. Fırat kenarında tarihte ilk defa böyle bir sosyal alan oluşturuldu ve Türkiye’nin ilk yüzen havuzu yapıldı. Çocuk havuzu ve büyük havuzu. İleride daha geniş tesisler düşünüyoruz. Zamanla bu su kültürü oluşacak ve kıyafet sorunu da giderilecektir. Bizler bu konuda bir sınırlama getirmiyoruz. İnsanlar şu anda doğal ortamda suya giriyorlar.”

VATANDAŞ MEMNUN

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adıyaman’da aşırı sıcaktan bunalan ve Gazihan Dede tesislerindeki yüzen havuzlarda serinlemeye giden vatandaşlar ise memnuniyetlerini şöyle dile getirdi:

“Hem piknik yapıyoruz, hem de suya giriyoruz. Türkiye’nin ilk yüzen havuzunda olmak sevindirici. İnsanlar elbiseleriyle suya giriyor ama ilk etapta bunları doğal karşılamak lazım. Yapılan bu çalışma çok iyi bir hizmet oldu. Şehrimizin en büyük eksikliğini böylece gidermiş oluyoruz. Şu an buraya baktığımızda Adıyaman’ın Ege ve Akdeniz kıyılarından bir farkı olmadığını görüyoruz.”

