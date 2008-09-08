Atatürk Barajı da kuruyor

Ekosisteme en büyük tehdit çölleşme

Kızılırmak'da debi düşüyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki aşırı kuraklık, Atatürk Barajı'nda da etkili oldu. Kuraklık nedeniyle baraj göletindeki su seviyesi geçen yıla oranla 5 metre düşünce, Siverek-Kahta arasında sefer yapan feribotun iskelesi ortada kaldı.Yağış olmaması nedeniyle Atatürk Barajı'nda su seviyesi geçen yıla oranla yaklaşık 5 metre düştü. Enerji ve suluma amaçlı Atatürk Barajı'ndaki kuraklığın yarattığı görüntü, Şanlıurfa'nın Siverek ile Adıyaman'ın Kahta İlçesi arasında sefer yapan feribotların yolcu aldığı iskelede çekilen fotoğraflarda net ortaya çıktı. Geçen yıl iskelesin en üstündeki demire bağlanarak araçları alan feribot, bu yıl su seviyeninin 5 metre düşmesi nedeniyle iskelenin en altındaki demirlere bağlanmak zorunda kaldı.Atatürk Baraj göletindeki kuraklığın etkisiyle baraj gölü içerisinde yeni adacıklar ortaya çıkardı. Daha önce sadece yarım metre su üstünde olan adacıklar da bu yıl ortaya çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj göletindeki su seviyesinin geçen yıla oranla 5 metre düştüğünü doğrulayarak, başta kuraklık olmak üzere enerji üretiminin yapılması ve sulama için suyun bırakılmasının da su seviyesinin düşmesinde etkili olduğunu kaydetti.