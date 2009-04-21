Atatürk Arboretumu ipotek altına alındı

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Yalova Belediyesi Arboretumu olarak da anılan "Atatürk Arboretumu"nun, Yalova Belediyesinin borçları karşılığında ipotek altına alındığını öne sürdü.



Yalova Valisi Mehmet Ersoy ve Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyen Karaca, daha sonra basın toplantısı düzenledi.



"Toprak Dede" olarak anılan Karaca, TEMA Yalova İl Temsilcisi Feride Uyar'ın da katıldığı toplantıda, 1996 yılında yapımına başlanarak 1998 yılında hizmete sunulan, ancak şu an atıl durumda olan kentin ikinci canlı ağaç müzesinin, haciz tehlikesi altında bulunduğunu savundu.



Atatürk Arboretumu'nun dönemin bakanı Adnan Kahveci ve kendisinin girişimleri sonucu kurulduğunu dile getiren Karaca, şöyle devam etti:



"Arboretumun bünyesinde 390 çeşit bitki ve ağaç bulunuyor. Atatürk Arboretumu Yalova Belediyesinin borçları karşılığı ipotek altına alındı. Belediye orayı yaklaşık 6-7 ay önce yeşil alandan çıkartarak turistik tesis alanı yapmış. Bu konuda meclis kararı alınmış. Daha sonra da borçları karşılığında ipotek edilmiş. Şimdi o borçlar ödenemeyince arboretum haciz tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.



'Elimden geleni yapmaya hazırım'



Alacaklıların kim olduğu konusunda kendisine bilgi verilmediğini anlatan Karaca, konuyu Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'a da ilettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Başkan Koçal, konu hakkında bilgisi olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Kendisini uyardım; arboretumu korumak lazım. Yalova Belediye Başkanı olmak sıradan bir yerin belediye başkanı olmak değil. Burası Atatürk'ün kenti. Buranın adı Atatürk Arboretumu. O yüzden bizim için çok önemli. Benim sahip olduğum Karaca Arboretumu'nun bir benzerini buraya kurmayı düşünüyorduk. Ancak önceki yönetim döneminde bunu başaramadık. Şimdi başka güçlerin eline geçmesinin önlenmesi lazım. Ben oranın dünyanın sayılı arboretumlarından biri haline gelmesi için elimden geleni yapmaya hazırım."



Yalovalılardan arboretuma sahip çıkmalarını isteyen Karaca, "Bölge mutlaka tarım arazisi olarak kalmalı. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılmalı. En çok Yalovalılara ve basına görev düşüyor. Normal yollardan çözemezsek bu yaşımda oturma eylemi yapmaya da hazırım. Atatürk Arboretumu'nu öyle bir yer yapalım ki, dünyada eşi benzeri olmasın" dedi.



Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal da Karaca'nın açıklamalarıyla ilgili görüşünü soran AA muhabirine, önceki yönetimin 6-7 ay önce plan tadilatında bir değişiklik yaparak arboretumu yeşil alandan çıkarıp turizm alanına dönüştürdüğünü söyledi.



Belediyenin hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına borcu bulunduğuna işaret eden Koçal, "Konuyu biz de araştırıp gerekenleri yapacağız" dedi.

