Atatürk Ansiklopedisi hazırlanıyor

T24 - Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi tarafından, Atatürk'ün yaşamını, kurtuluş mücadelesini ve cumhuriyetin ilk yıllarını anlatan iki ciltlik ''Atatürük Ansiklopedisi'' hazırlanıyor.





Kurum ayrıca, cumhuriyet tarihi, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili çalışmaları İngilizce, Rusça, Arapça, Almanca ve Fransızca'ya tercümeye yönelik çalışma başlattı.



Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi Eraslan, kurum olarak Atatürk'e, düşüncesine, ilke ve inkılaplarına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı olacak işleri gerçekleştirme azmi içinde olduklarını söyledi.



Kurum bünyesinde oluşturulan bir bilim ekibinin 'Atatürk Ansiklopedisi' çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Eraslan, ansiklopedi çalışmalarının daha önce başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:



''Ansiklopedi fikrini ortaya atan ve projelendiren değerli hocamızın, eski yüksek kurum başkanımızın görevden alınmasından sonra çalışmalara müdahil oldum. Atatürk adına başlatılan bir çalışmayı durdurmamız, geciktirmemiz veya ihmal etmemiz mümkün değil. Ansiklopedi üzerinde çalışan bir ilim ekibi yaklaşık 600 maddeyi gözden geçiriyor. Tek endişemiz akademik ölçüler içinde Atatürk'e ve kuruma yakışır bir eser ortaya çıkarmaktır.''



Eserin basımı konusunda Ziraat Bankası'nın verdiği desteğin devam ettiğini ifade eden Eraslan, ''Akademisyenlerin işi bittiğinde eseri basacağız. 10 Kasıma yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Ekipte görev alan arkadaşlarımız üniversitelerde derslere giriyor, başka çalışmaları da var. Hepsine minnettarım. Okuyucular Atatürk'ü ve dönemindeki Türkiye'yi ana hatlarıyla derli toplu şekilde önlerinde bulacak. Araştırma Merkezini takip etmeye devam etsinler. Güzel şeyler yapacağız'' diye konuştu.



Eraslan yabancıların Türkiye'nin meseleleri ve önder şahsiyetleriyle ilgili bilgileri yabancı araştırmacıların kitaplarından öğrendiklerini bildiren Eraslan, Atatürk, Cumhuriyet tarihi, ilke ve inkılaplarla ilgili çalışmaları yabancı dillere çevirme düşüncesi içinde olduklarını belirtti.