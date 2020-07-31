Atatürk anıtına çiçek koymak suç sayıldı!

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin iki yöneticisi, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu. Karacasu Kaymakamlığı bu davranışı kabahatler kanununa aykırı buldu.

Aydın Karacasu'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na gitti. İkisi de saygı duruşunda bulunup anıta bir demet kır çiçeği bıraktı. Hem Erdaş'a hem Çetin'e, Karacasu Kaymakamlığı Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandıkları için 392'şer lira ceza kesti.

Erdaş yaşanan skandalı şöyle anlattı:

“Kaymakamlıktan bize yazılı izin verildi. Aynı gün öğlen izin iptal edildi. Biz de kurumsal değil bireysel olarak Atatürk'ün huzuruna çıkmak, saygı duruşunda bulunmak istedik. Bir demet çiçek alıp Ata'mızın huzuruna çıktık. Saygı duruşunda bulunduk, çiçeğimizi sunduk. Ertesi gün Kaymakam Ahmet Soley'in talimatıyla hakkımızda soruşturma açıldığını öğrendik. Kabahatler Kanunu'na aykırı davranışta bulunduğumuz belirtilerek 392'şer lira ceza kesildiğine ilişkin makbuzlar geldi. Ceza yazacak ne vardı? Ferdi olarak çiçek koyduk, saygı duruşunda bulunduk. Anlaşılır gibi değil.”

“Ben Cumhur'um. Atatürk'ün huzuruna çıkmaktan dolayı neden 400 lira ceza ödüyorum?" diye soran Erdaş, şöyle devam etti:

"Atatürk'ü sevmenin bedeli ölmekse, gerekirse ölürüm. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e ihanet ediyor, neden harekete geçmiyorlar? Ben Atamın huzuruna gitmeyeyim de kim gitsin, biz gitmeyelim de kim gitsin. Atatürk'ün huzuruna çıkmanın da bir bedeli varmış."