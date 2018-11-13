Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın yakalandı (2)

YAKALANDI

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, polis ekipleri, Atatürk Anıtı\'na yapılan baltalı saldırının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4\'üncü Aralık Sokak\'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli Çiğdem B. (30) olduğu ortaya çıktı.

Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Çiğdem B.\'nin saldırıdan önce anıta bıraktığı notta ise, \"Rahman ve Rahim Allah\'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet\' yazdığı bildirildi.

Çiğdem B.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

FOTOĞRAFLI